The motorcade of former U.S. President Donald Trump arrives at the Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, to appear at his arraignment on classified document charges, in Miami, Florida, U.S., June 13, 2023. REUTERS/Brendan Mcdermid

أنصاره احتشدوا خارج المحكمة.. ترامب يدفع ببراءته من التهم الـ37

2023-06-13 / 22:39
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هبة بريس _ وكالات

دفع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ببراءته، من جميع التهم الـ37 الموجهة إليه، المتعلقة بتعمّد إساءة التعامل مع أسرار الحكومة الأميركية والتخطيط لعدم إعادة وثائق سرية بعد انتهاء فترة ولايته، وذلك في جلسة استماع عقدت أمام محكمة فدرالية، الثلاثاء.

وقال تود بلانش، محامي ترامب، خلال جلسة استماع في إحدى محاكم ميامي “نحن بالتأكيد ندفع بالبراءة” من هذه التهم.

واعتبرت المتحدثة باسم ترامب، أن “الرئيس السابق يواجه الكراهية”. وقالت إن “ما نشهده اليوم هو توظيف فاضح وغير مبرر لنظام العدالة”.

وأفاد مراسل الحرة بأن القاضي جاك سميث، سمح لترامب بمغادرة المحكمة دون شروط بعد انتهاء الجلسة، لكنه منع الرئيس السابق من التواصل مع أي شهود محتملين في القضية.

وبدأت المحاكمة في ظل احتشاد أنصار الرئيس السابق أمام مقر المحكمة، وسط مدينة ميامي بولاية فلوريدا، فيما عززت السلطات الإجراءات الأمنية في المنطقة.

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