انتخابات جزئية بسطات…حزبا السنبلة والحمامة يتصدران المشهد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أسفرت نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية لاقتراع اليوم الثلاثاء بإقليم سطات بكل من جماعتي سيدي العايدي وبوكرورح، عن فوز مرشح الحركة الشعبية لحسن اجعفري، ومرشحة حزب التجمع الوطني للاحرار “فاتحة الماموني”.

وقد تنافس عن الدائرة الانتخابية رقم 2 بجماعة سيدي العايدي خمسة مرشحين لملء مقعد شاغر واحد، في دائرة بلغ عدد الناخبين المسجلين بها 541 ، صوت منهم 344، حيث بلغت نسبة المشاركة : %63.59، وعدد اوراق التصويت الملغاة 19، والأصوات المعبر عنها 325 صوتا.

وقد حصل مرشح حزب الحركة الشعبية “لحسن اجعفري” عن 159 صوتا، فيما حصل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي “أحمد بوعنان” على 49 صوتا، فيما حصل “عبد الرزاق العسلي” عن حزب العدالة والتنمية 37 صوتا، و”المهدي وهبي” عن حزب التقدم والاشتراكية ب33 صوتا، فيما حصل “محمد غازي” عن حزب التجمع الوطني للأحرار47صوتا.

وبالدائرة الانتخابية 10 بجماعة بوكركوح بالإقليم ذاته، أفرزت نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية عن فوز “فاتحة الماموني” عن حزب التجمع الوطني للأحرار لملء مقعد واحد شاغر مخصص للنساء، في دائرة بلغ عدد الناخبين المسجلين بها 464 ناخبا، صوت منهم 166 بنسبة المشاركة بلغت %35.78.

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