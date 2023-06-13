الملك يعزي في وفاة رئيس الوزراء الأسبق “سيلفيو برلسكوني”

2023-06-13 / 21:37
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هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية، فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا، وذلك على إثر وفاة رئيس وزراء الجمهورية الأسبق، سيلفيو برلسكوني.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر، نبأ وفاة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية الأسبق، سيلفيو برلسكوني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” بهذه المناسبة المحزنة، أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم، لأسرة الفقيد وللشعب الإيطالي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في وفاة شخصية وطنية تركت بصمتها بارزة في الساحة السياسية والاقتصادية والإعلامية الإيطالية، راجيا لكم جميل الصبر وحسن العزاء “.

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