3800 قتيل على طرق الهجرة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، أن ما يقرب من 3800 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن شمال أفريقيا والشرق الأوسط في عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ العام 2017.

وأوضحت المنظمة في بيان أن عدد القتلى المسجل، كان أكبر بنسبة 11 بالمئة من الرقم المسجل في عام 2021، والأعلى منذ وفاة 4255 قبل ست سنوات،

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي للوفيات أعلى بكثير، وذلك بالنظر لندرة البيانات الرسمية ومحدودية وصول المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى طرق الهجرة.

وسجلت 825 حالة وفاة أخرى على الطرق البرية في الشرق الأوسط، فيما تم الإعلان عن 203 حالة وفاة أخرى على الطرق البرية في منطقة شمال أفريقيا، لا سيما أثناء عبور الصحراء الكبرى.

ووقعت معظم الوفيات على الطرق البرية في المنطقة العام الماضي في اليمن، “حيث تصاعد العنف الموجه ضد المهاجرين”، وفقد ما لا يقل عن 795 شخصا حياتهم، يُعتقد أن معظمهم من الإثيوبيين، على الطريق بين اليمن والسعودية.

فيما سجلت ليبيا أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في شمال أفريقيا، حيث تم تسجيل 117 حالة وفاة

كما لوحظ تسجيل عدد متزايد من الحوادث المميتة على الطرق البحرية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا خلال 2022؛ مع ملاحظة ارتفاع عدد القوارب المنطلقة من لبنان نحو اليونان وإيطاليا، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 174 حالة وفاة في أعقاب هذه المحاولات.

ووفقا لموقع المنظمة الدولية للهجرة، توفي في عام 2022، أو اختفى، 2406 مهاجرين في شرق ووسط وغرب البحر الأبيض المتوسط.

وجاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أن “ما يصل إلى 84 بالمئة ممن لقوا حتفهم على طول الطرق البحرية ما زالوا مجهولي الهوية، تاركين عائلات يائسة تبحث عن إجابات”.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، في البيان “إن العدد المقلق للوفيات يتطلب اهتماما فوريا وجهودا متضافرة لتعزيز سلامة وحماية المهاجرين”.

وأضاف أن المنظمة “تحث على زيادة التعاون الدولي والإقليمي وكذلك إتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية وتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح”.

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