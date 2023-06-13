السعودية تعلن عن مؤتمر لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان

هبة بريس _ وكالات

أعلنت السعودية، الثلاثاء، أنها سترأس بالاشتراك مع عدد من الدول والهيئات الدولية، مؤتمراً لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، في 19 يونيو، دون أن تشير إلى مكان عقده.

وذكر بيان للخارجية السعودية أنّ المملكة الخليجية “سترأس بشكلٍ مشترك مؤتمراً رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة”.

وأضافت السعودية أنها ستتشارك رئاسة المؤتمر مع “قطر ومصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي” إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا”، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأكدت السعودية استمرار جهودها مع الولايات المتحدة في تيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في محادثات مدينة جدة بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية، وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

وأعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في سلسلة تغريدات على تويتر، أنه يتطلع إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة للمساهم في تخفيف آثار الأزمة في السودان

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