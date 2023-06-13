لارام تعتزم اقتناء طائرات جديدة للمسافات الطويلة

هبة بريس

قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، في حوار نشرته اليوم الثلاثاء “بلومبرغ” الأمريكية، إن الشركة تعتزم تعزيز أسطولها وتوسيع شبكتها العالمية، تلبية للطلب المتنامي على وجهة المغرب.

وأوضح عدو أن الخطوط الملكية المغربية تعتزم فتح “العديد” من الخطوط الجوية الجديدة، وبشكل رئيسي إلى إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

وأشارت الوسيلة الإعلامية الأمريكية إلى أن الشركة تضع اللمسات الأخيرة على طلب عروض لاقتناء طائرات جديدة للمسافات الطويلة والمتوسطة، من أجل تلبية زيادة متوقعة في عدد السائحين الوافدين على المغرب، وتوسيع شبكة وجهاتها.

وأشار الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر “بلومبرغ للاقتصاد الجديد بوابة إفريقيا” المنظم بمراكش، إلى أن امتلاك أسطول أكبر يعد السبيل الرئيسي لتصبح شركة طيران أكثر اتساما بالطابع العالمي، والاستفادة من مكانة المغرب بصفته وجهة رئيسية جاذبة للسائحين.

وأكد عدو أن الشركة تسعى إلى تعزيز قطبها في الدار البيضاء باعتباره منصة محورية للعبور بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء، مسجلا أن “القارة تزخر بمؤهلات هامة، ويتعين تطوير شركات الطيران الإفريقية”.

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