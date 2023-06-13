سابقة تاريخية.. شيخ الأزهر يشارك بجلسة لمجلس الأمن

2023-06-13 / 19:18
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هبة بريس _ متابعة

يشارك شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الأربعاء في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام.

ومن المقرر أن يلقي الطيب كلمة يركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وأهمية ذلك في نشر السلام واستدامته، كما أنه سيسلط الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين، بحسب “بوابة الأهرام”.

ويشكل هذا الاجتماع فرصة تاريخية وفريدة لتسليط الضوء على الدور الهام والبارز الذي تضطلع به القيادات الدينية في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ودورها في تعزيز السلام

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