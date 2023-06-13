English band The Beatles (from left to right), Paul McCartney (bass), George Harrison (guitar), Ringo Starr (drums) et John Lennon (guitar) perform on stage during a concert, 29 July 1965, in London. (Photo by C.PRESS / AFP)

“الذكاء الاصطناعي” يعيد الحياة لتسجيل “أخير” للبيتلز

2023-06-13 / 19:11
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هبة بريس

كشف العضو السابق في فرقة البيتلز، بول مكارتني، أن أغنية “أخيرة” للفرقة الشهيرة بصوت العضو الراحل جون لينون، ستصدر هذا العام بفضل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وفي مقابلة مع”BBC راديو 4″، بُثت الثلاثاء، لم يذكر مكارتني اسم الأغنية، لكنه قال إن التكنولوجيا استخدمت “عملا مبدئيا قام به جون واستكملناه”.

وأضاف المغني وكاتب الأغاني البالغ من العمر 80 عاما “سيكون آخر تسجيل لفرقة البيتلز.. استطعنا أخذ صوت جون وتنقيته عبر هذا الذكاء الاصطناعي، حتى نتمكن بعد ذلك من مزج التسجيل”، مضيفا: “انتهينا للتو، وسوف يتم إصداره هذا العام”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في مقال على الإنترنت، إن الأغنية من المرجح أن تكون “Now And Then” (الآن ولاحقا) التي سجلها لينون تجريبيا في عام 1978، قبل عامين من وفاته في عام 1980.

وقال مكارتني إن المخرج بيتر جاكسون، استخدم التكنولوجيا في السلسلة الوثائقية لعام 2021 المعروفة باسم “البيتلز.. عودوا” التي تعرض لقطات للفرقة أثناء التحضير لألبومها “لت إت بي” عام 1970.

وقال مكارتني “استطاع الحصول على صوت جون من شريط صغير من الكاسيت”.

وأضاف “كان هناك صوت جون وبيانو، واستطاع الفصل بينهما باستخدام الذكاء الاصطناعي”.

وأثار استخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى كلا من الإثارة والخوف مما يمكن أن تحققه هذه التكنولوجيا.

وقال مكارتني، عند سؤاله بهذا الشأن “إنه شيء مثير للاهتمام للغاية.. إنه شيء نتعامل معه جميعا في الوقت الحالي (..)”.

وتابع “هناك جانب جيد لها (هذه التقنية الجديدة) ثم جانب مخيف، وعلينا فقط أن نرى إلى أين يقودنا ذلك”.

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