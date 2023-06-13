جيبوتي تشيد بدور المغرب في التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية

2023-06-13 / 18:48
0
هبة بريس

أشادت جمهورية جيبوتي بالدور الذي قامت به المملكة المغربية في سبيل التوصل إلى التوافق بين الأطراف الليبية بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ورحبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي في بيان ، ” بإعلان اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين 6+6) عن توافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ، وذلك في ختام اجتماعاتها يومي 6 و7 يونيو الجاري بمدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة “.

وأعربت الوزارة عن الأمل في أن يسهم ذلك في دفع عملية التسوية السياسية في ليبيا قدما ، بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ، ويصون سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية .

وجاء اجتماع بوزنيقة امتدادا لسلسلة لقاءات احتضنتها المملكة ، وجمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية، وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: “المملكة لعبت دور الجسر والبوابة بين إفريقيا وأوروبا”

أخنوش: “المملكة لعبت دور الجسر والبوابة بين إفريقيا وأوروبا”

2023-06-13 / 15:02
Photo of الملك: المغرب من البلدان المبادرة إلى تأسيس آليات دولية للحوار الحضاري وللتصدي للإرهاب

الملك: المغرب من البلدان المبادرة إلى تأسيس آليات دولية…

2023-06-13 / 14:09
Photo of الملك: الحوار بين الأديان رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن والمعاناة

الملك: الحوار بين الأديان رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور…

2023-06-13 / 13:42
Photo of أخنوش يترأس توقيع اتفاقية برنامج الحد من تأثير الجفاف

أخنوش يترأس توقيع اتفاقية برنامج الحد من تأثير الجفاف

2023-06-13 / 13:04
Photo of مجلس النواب يصادق على قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء

مجلس النواب يصادق على قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء

2023-06-13 / 10:48
Photo of بالإجماع.. “النواب” يصادق على إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

بالإجماع.. “النواب” يصادق على إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم…

2023-06-13 / 09:23
Photo of أخنوش يعدد مخططات الإصلاح البيداغوجي للجامعة

أخنوش يعدد مخططات الإصلاح البيداغوجي للجامعة

2023-06-12 / 18:28
Photo of أخنوش: الجامعة المغربية توجد في قلب الدينامية التنموية للبلاد

أخنوش: الجامعة المغربية توجد في قلب الدينامية التنموية للبلاد

2023-06-12 / 16:16
Photo of أخنوش: الشراكة بين الجامعة والمقاولة حلقة محورية للإنعاش الاقتصادي للبلاد

أخنوش: الشراكة بين الجامعة والمقاولة حلقة محورية للإنعاش الاقتصادي…

2023-06-12 / 16:13
Photo of أخنوش: “الملك يولي عناية خاصة للنهوض بالتعليم”

أخنوش: “الملك يولي عناية خاصة للنهوض بالتعليم”

2023-06-12 / 15:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق