ارتفاع القيمة التسويقية ليوسف النصيري بعد تألقه مع اشبيلية

2023-06-13 / 18:16
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هبة بريس : رياضة

ارتفعت القيمة التسويقية للدولي المغربي يوسف النصيري بعد تألقه مع فريقه اشبيلية خلال الموسم الكروي الحالي.

ووفقا لمنصة “ترانسفر ماركت” فقد انتقلت القيمة التسويقية للاعب إلى 20 مليون يورو، بعدما قدم موسما مميزا في جميع المسابقات.

ومعلوم أن النصيري سجل هذا الموسم 8 أهداف في الدوري الإسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا وأربعة أهداف في الدوري الأوروبي وأربعة أهداف في كأس ملك إسبانيا.

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‫9 تعليقات

  3. بفضل الأكاديمية الملكية لكرة القدم ارتفاع القيمة السوقية للنجم المغربي النصيري ..

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