مراكش .. مفتش شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي

2023-06-13 / 18:09
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هبة بريس _ الرباطو

اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مراكش لاستعمال سلاحه الوظيفي صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح مصدر أمني أن دورية للشرطة كانت قد ضبطت المشتبه فيه متلبسا بتعريض شخصين للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، مضيفا أن هذا الشخص المذكور أبدى مقاومة عنيفة باستعمال سكينين، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار ناري أصاب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من دفع الخطر الوشيك الناتج عن المشتبه فيه، وحجز متحصلات عمليتي السرقة، وكذا السكينين المستخدمين في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن يتم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى رهن إشارة البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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‫10 تعليقات

  8. نريد من الشرطة أن تكون قريبة من المواطن بهذا المعني . تقريب الشرطة من المواطن اي انها في خدمة المواطن ..

  10. نطالب بأقصى العقوبات لحاملي السيوف بالشوارع إذ يهددون السكان ويزرعون الخوف.وكذا محاربة القرقوبي الذي خرب عقول الشباب…

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