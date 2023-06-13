ميسي: لن أشارك في كأس العالم 2026
هبة بريس - وكالات
فجّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مفاجأة، مفادها أن كأس العالم 2022 في قطر كانت الأخيرة له، وأنه لن يشارك في النسخة المقبلة عام 2026.
وبعد انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، أعلن ميسي في تصريحات تلفزيونية أنه لن يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم.
وقال ميسي: “لعبت آخر كأس عالم في مسيرتي وتوجت به، لا أعرف ما سيحدث مستقبلاً لكن حالياً ليست لدي نية للمشاركة مجدداً”.
وعاد ليؤكد مجددًا: “كما قلت سابقا.. لم أغير رأيي بشأن ذلك. أود التواجد لمشاهدتها، لكنني لن أشارك”.
وبسؤاله عن طموحه وزيادة عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، قال: “لا تُهمني في هذه المرحلة من مسيرتي، لم تصبح مهمة بالنسبة لي”.
وأضاف: “دائمًا أقول إن الجوائز الفردية ليست الأهم، ما يهمني هو الجوائز الجماعية والبطولات، وأهم بطولة هي بطولة كأس العالم، هذه أعظم جائزة لي”.
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7 تعليقات
للأسف ستكون في المغرب ان شاءالله
المغرب سيفوز بالقلب ان شاءالله
المغرب مرشح ل2030 ليس 2026 هذه الأخيرة ستقام في كندا وامريكا
ميسي لاعب رائع
ليو أسطورة
ميسي أفضل لاعب في التاريخ
ميسي اخذ جميع البطولات والمسابقات والجوائز ماذا يريد