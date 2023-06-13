ميسي: لن أشارك في كأس العالم 2026

هبة بريس - وكالات

فجّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مفاجأة، مفادها أن كأس العالم 2022 في قطر كانت الأخيرة له، وأنه لن يشارك في النسخة المقبلة عام 2026.

وبعد انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، أعلن ميسي في تصريحات تلفزيونية أنه لن يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقال ميسي: “لعبت آخر كأس عالم في مسيرتي وتوجت به، لا أعرف ما سيحدث مستقبلاً لكن حالياً ليست لدي نية للمشاركة مجدداً”.

وعاد ليؤكد مجددًا: “كما قلت سابقا.. لم أغير رأيي بشأن ذلك. أود التواجد لمشاهدتها، لكنني لن أشارك”.

وبسؤاله عن طموحه وزيادة عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، قال: “لا تُهمني في هذه المرحلة من مسيرتي، لم تصبح مهمة بالنسبة لي”.

وأضاف: “دائمًا أقول إن الجوائز الفردية ليست الأهم، ما يهمني هو الجوائز الجماعية والبطولات، وأهم بطولة هي بطولة كأس العالم، هذه أعظم جائزة لي”.

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