مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

“مقرقب” يجهز على خالة أمه ويرسل جدته الى العناية المركز بطنجة

2023-06-13 / 16:36
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هبة بريس - مكتب طنجة

اهتز حي البرانص بمدينة طنجة ، اليوم الثلاثاء ، على وقع جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة في عقدها الثامن بعدما أجهز عليها حفيدها بضربات قاتلة بواسطة آلة حادة .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الأمر يتعلق بشاب عشريني مدمن أقراص مهلوسة ، اقتحم المنزل في حالة غير طبيعية قيل أن ينهال على جدته بالضرب الى جانب خالة أمه ، ما تسبب في مصرع خالة أمه في عين المكان فيما نقلت الجدة في حالة حرجة الى المستشفى .

واستنفرت الواقعة المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان حيث باشرت تحقيقاتها في الجريمة لتحديد ظروفها وملابساتها .

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