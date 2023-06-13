“مقرقب” يجهز على خالة أمه ويرسل جدته الى العناية المركز بطنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
اهتز حي البرانص بمدينة طنجة ، اليوم الثلاثاء ، على وقع جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة في عقدها الثامن بعدما أجهز عليها حفيدها بضربات قاتلة بواسطة آلة حادة .
وبحسب المعطيات المتوفرة فان الأمر يتعلق بشاب عشريني مدمن أقراص مهلوسة ، اقتحم المنزل في حالة غير طبيعية قيل أن ينهال على جدته بالضرب الى جانب خالة أمه ، ما تسبب في مصرع خالة أمه في عين المكان فيما نقلت الجدة في حالة حرجة الى المستشفى .
واستنفرت الواقعة المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان حيث باشرت تحقيقاتها في الجريمة لتحديد ظروفها وملابساتها .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
6 تعليقات
عنوان غير مفهوم أم أنا لا أفهم اللغة العربية
انا لله وانا اليه راجعون
حسبنا الله ونعم الوكيل
دبا هذا شنو نستفدوا منوا يلا بقى حي
لماذا لا يتم تنفيذ القتل على القاتل
يقول النبي ﷺ الخالة بمنزلة الأم