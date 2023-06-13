“مقرقب” يجهز على خالة أمه ويرسل جدته الى العناية المركز بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتز حي البرانص بمدينة طنجة ، اليوم الثلاثاء ، على وقع جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة في عقدها الثامن بعدما أجهز عليها حفيدها بضربات قاتلة بواسطة آلة حادة .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الأمر يتعلق بشاب عشريني مدمن أقراص مهلوسة ، اقتحم المنزل في حالة غير طبيعية قيل أن ينهال على جدته بالضرب الى جانب خالة أمه ، ما تسبب في مصرع خالة أمه في عين المكان فيما نقلت الجدة في حالة حرجة الى المستشفى .

واستنفرت الواقعة المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان حيث باشرت تحقيقاتها في الجريمة لتحديد ظروفها وملابساتها .

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