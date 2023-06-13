مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

“مقرقب” يجهز على خالة أمه ويرسل جدته الى العناية المركز بطنجة

2023-06-13 / 16:36
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هبة بريس - مكتب طنجة

اهتز حي البرانص بمدينة طنجة ، اليوم الثلاثاء ، على وقع جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة في عقدها الثامن بعدما أجهز عليها حفيدها بضربات قاتلة بواسطة آلة حادة .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الأمر يتعلق بشاب عشريني مدمن أقراص مهلوسة ، اقتحم المنزل في حالة غير طبيعية قيل أن ينهال على جدته بالضرب الى جانب خالة أمه ، ما تسبب في مصرع خالة أمه في عين المكان فيما نقلت الجدة في حالة حرجة الى المستشفى .

واستنفرت الواقعة المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان حيث باشرت تحقيقاتها في الجريمة لتحديد ظروفها وملابساتها .

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‫17 تعليقات

  7. هذه هي نتيجة التهور وعدم وجود التربية الخلقية مما جعل هذآ الشاب ينحرف ويتناول حبوب الهولسة والمخذرة وتسببت له في ارتكاب هذه الجريمة البشعة وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  8. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هل نحن في غابة متوحشة تملؤها أناس وحوش أم هناك المسؤول عن ما يحدث في شبابنا وشباتنا من انحراف وتناول هذه السموم القاتلة التي تؤدي بهم إلى ارتكاب الجرائم البشعة وهذا كمثال لما وقع لهذه الجدة نتمنى لها الشفاء العاجل يآرب .

  9. ماشي مشكل، غادي يتحكم عليه بشي 4سنوات، والعيد الماجي يخرج بالعفو، في حين الصحفيين ضاربينهم ب 20عام،فهم تصطا

  10. على كاتب المقال أن يراجعه و يصححه قبل الطبع لأن هذه الركاكة في الأسلوب و الجدة تصبح خالة الأم يدل على أن تلك الأسطر ،على قلتها، لم تراجع. وقد لوحظ هذا في أغلب المقالات.

  13. القتلة الحقيقيون الذين لهم يد من قريب أو من بعيد في إدخال المخدرات للبلاد وسيحاسبون على كل روح أزهقت

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