دونالد ترامب

ترامب يمثل أمام محكمة في فلوريدا بتهم تتعلق بوثائق سرية

2023-06-13 / 15:39
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هبة بريس - وكالات

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة اتحادية في ميامي، اليوم الثلاثاء، بتهم جنائية تتعلق باحتفاظه بشكل غير قانوني بوثائق ترتبط بالأمن القومي، عندما ترك منصبه وكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

وستكون هذه المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة، منذ أبريل، عندما دفع ببراءته في نيويورك بخصوص تهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.

ومع أن ترامب هو أول رئيس حالي أو سابق توجه له اتهامات جنائية، فإن هذا لم يُضعف آماله في العودة إلى البيت الأبيض.

ويصر ترامب على أنه بريء، ويقول إن القضية محاولة لتقويض جهود إعادة انتخابه.

ويتهم ترامب الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن بتدبير القضية الاتحادية لتقويض الحملة الانتخابية للرئيس السابق. وينأى بايدن بنفسه عن ذلك ويرفض التعليق بشأن القضية.

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