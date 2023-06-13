غياب مواعيد “شنغن” يدفع مئات المغاربة للبحث عن وجهات دون تأشيرة

2023-06-13 / 17:21
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عبر عدد من المغاربة وخاصة فئة الموظفين عن امتعاضهم من غياب مواعيد الحصول على تأشيرات “شنغن” التي تسمح لهم بدخول الفضاء الأوروبي لقضاء عطلهم الصيفية.

و في ظل هذا الإكراه، لجأ العديد من المغاربة لحلول بديلة منها دفع ملفات التأشيرة لدول يسهل الحصول فيها على موعد أو بدون مواعيد كما هو حال تأشيرة مصر التي تشهد إقبالا كبيرا عليها خلال هاته الأيام.

كما آثر بعض ممن استعصى عليهم الحصول على مواعيد التأشيرات الأوروبية عبر مراكز الوساطة و في ظل المضاربات بين “سماسرة المواعيد” للبحث عن وجهات دون فيزا كتركيا و تونس، أو دول بتأشيرات إلكترونية كالأردن و لبنان و الإمارات.

و حسب ما عاينت هبة بريس بالفضاء القنصلي لجمهورية مصر، فهناك إقبال غير مسبوق للمغاربة للحصول على تأشيرة هذا البلد رغم العراقيل و الإجراءات التي باتت تفرضها القاهرة من قبيل ضرورة التحصل على الموافقة الأمنية لوزارة الداخلية قبل دفع ملف التأشيرة للسفارة، و يعود سبب الإقبال حسب ما أكده موظف بذات القنصلية لإمكانية دفع الملفات دون ضرورة التحصل على موعد مسبق.

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