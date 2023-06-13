انفصال الفنان تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

هبة بريس - وكالات

انفصلت سمر أبو شقفة عن زوجها الفنان المصري تامر عاشور بعد زواج استمر لمدة ست سنوات، مؤكدة أن الحياة الزوجية تفاهم وليست صوراً تنشر على السوشال ميديا.

وكشفت سمر أبو شقفة مؤخراً عن تمسكها بقرار الانفصال من تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.

وأكدت سمر أبو شقفة أن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.

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