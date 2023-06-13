انفصال الفنان تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

2023-06-13 / 13:57
1
هبة بريس - وكالات

انفصلت سمر أبو شقفة عن زوجها الفنان المصري تامر عاشور بعد زواج استمر لمدة ست سنوات، مؤكدة أن الحياة الزوجية تفاهم وليست صوراً تنشر على السوشال ميديا.

وكشفت سمر أبو شقفة مؤخراً عن تمسكها بقرار الانفصال من تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.

وأكدت سمر أبو شقفة أن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الذكاء الاصطناعي” يعيد الحياة لتسجيل “أخير” للبيتلز

“الذكاء الاصطناعي” يعيد الحياة لتسجيل “أخير” للبيتلز

2023-06-13 / 19:11
Photo of حادث سير يودي بحياة الممثل الأمريكي تريت ويليامز

حادث سير يودي بحياة الممثل الأمريكي تريت ويليامز

2023-06-13 / 11:42
Photo of مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يكشف عن لجنتي تحكيم دورته الرابعة

مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يكشف عن لجنتي تحكيم…

2023-06-12 / 23:03
Photo of “حادث” يوقف مؤقتا تصوير فيلم “Gladiator” بمدينة وارزازات

“حادث” يوقف مؤقتا تصوير فيلم “Gladiator” بمدينة وارزازات

2023-06-12 / 17:53
Photo of الإعلامية بسنت:الوحيد لي ممكن أكون معاه ف فيديو كليب هو سعد لمجرد والقفطان المغربي يشعرني كأني أميرة

الإعلامية بسنت:الوحيد لي ممكن أكون معاه ف فيديو كليب…

2023-06-12 / 17:41
Photo of مدريد : نساء مبدعات ينجحن في الترويج للقفطان المغربي الأصيل بحضور ألمع النجوم المغاربة

مدريد : نساء مبدعات ينجحن في الترويج للقفطان المغربي…

2023-06-12 / 12:40
Photo of تفاصيل و أسرار لأول مرة عن ندى هداوي في برنامج منسيون (ح1)

تفاصيل و أسرار لأول مرة عن ندى هداوي في…

2023-06-12 / 10:27
Photo of محمد مفتاح بين معاناة الطفولة و تغييبه عن المجال الفني المغربي في أوج عطائه

محمد مفتاح بين معاناة الطفولة و تغييبه عن المجال…

2023-06-10 / 19:01
Photo of الفنانة حلا شيحة: “لم أعلن اعتزالي.. ولكني ابتعدت فترة فقط”

الفنانة حلا شيحة: “لم أعلن اعتزالي.. ولكني ابتعدت فترة…

2023-06-10 / 13:43
Photo of دنيا باطما: “من الآن مبقيتش أنفتح باب الأخوة والصحبة مع حد”

دنيا باطما: “من الآن مبقيتش أنفتح باب الأخوة والصحبة…

2023-06-10 / 12:28

تعليق واحد

  1. سبق صحفي متى سيتم لم شملهم المرجو اخبارنا وكدلك موخر الصداق ومع من سيعيش الاطفال لا تنسو التدكير وشكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق