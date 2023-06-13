أكادير: إدارة الحي الجامعي توضح بخصوص الطالب “المن..تحر “
نفت إدارة الحي الجامعي بأكادير، ما تم الترويج له إعلاميا او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وضعية الطالب ( المنتحر) والذي عثر على جثته معلقة بحبل بأحد غرف الحي الجامعي بالداخلة، يوم الاحد الماضي.
وقالت إدارة الحي الجامعي، أن هناك أخبار تم ترويجها بمعلومات مغلوطة، نسبها صاحبها لولاية الامن بأكادير، تمت الإشارة فيه ان الشخص المتوفي، ليس بطالب جامعي، في حين أن الهالك بحسب إدارة الحي ، هو طالب جامعي المسمى قيد حياته ” ن. أ” من مواليد 1994 بمدينة العيون، يتابع دراسته بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكادير وتتوفر “هبة بريس” على نسخة من شهادة تسجيله بالمؤسسة الجامعية المذكورة برسم السنة الجامعية الجارية 2023.على عكس ما تم الترويج له إعلاميا انه تنتفي عنه صفة ” طالب”.
ولازالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، تباشر تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوصول الى ملابسات وظروف إنتحار الطالب، علما أن المعاينة الأولية تتبث أن الهالك لم تكن عليه أي اثار او رضوض، مما يسير في اتجاه فرضية الانتحار.
11 تعليقات
هناك تقصير من طرف إدارة الحي الجامعي وعدم المراقبة وهذا ما يحدث في جميع إدارات الحي الجامعي بالمعرب.
رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب ولكن للاسف الشديد المسؤول الوحيد هي الإدارة الحي الجامعي التي اهملت مسؤوليتها تجاه الطلبة والطالبات ..
يبقى السؤال مطروح كيف يعقل ان يدخل الى الحي الجامعي وهو غير طالب أين هي المراقبة والحارس الحي كي يمنعه من الدخول الى الحي ؟؟؟؟؟؟؟
ربما ضغوطات نفسية واجتماعية مما أدى به إلى الانتحار والله اعلم.
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الطالب إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إن لم تكن على الهالك أي علامة واثر الانتحار فهذا يدل على أن هناك من قام بشنقه ومن بعد قام بتعليقه بالحبل وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
نحن كطلب بهذا الحي نطالب بتشريح جثة هذا الطالب من أجل الوصول إلى مدبر هذه الأفعال الإجرامية التي ذهب ضحيتها هذآ الطالب وإن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب.
اللهم هذآ منكر في حق هذا الطالب لهذا نطالب من السلطات القضائية التحقيق مع إدارة الحي الجامعي للوصول إلى الحقيقة ومدبر هذه الأفعال الإجرامية لأنه لم يمت بالانتحار وإنما هناك احتمال كبير من قام بشنقه وحسبنا آلله ونعم الوكيل في من كان مسببا في وفاته إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم ارزق اهليه ودويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكن يجب متابعة القضية وعدم التخلي عنها حتى لا تعم الفوضى والجرائم في هذآ الحي الجامعي ومحاكمت كل من تسبب في وفاته بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة.
كل ما وقع لهذا الطالب سببه هو الاهمال الإداري الجامعي وعدم المراقبة المستمرة لأن ربما كانت هناك تصفية حسابات بين هذآ الطالب والطلاب مما أدوا به إلى قتله شنقا ، لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالبحث الدقيق من أجل الوصول إلى مدبرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
هو انتقام بربري لواقعة سابقة !؟ حركات الحقد والكراهية هي المسؤولة …