أكادير: إدارة الحي الجامعي توضح بخصوص الطالب “المن..تحر “

ع اللطيف بركة - هبة بريس

نفت إدارة الحي الجامعي بأكادير، ما تم الترويج له إعلاميا او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وضعية الطالب ( المنتحر) والذي عثر على جثته معلقة بحبل بأحد غرف الحي الجامعي بالداخلة، يوم الاحد الماضي.

وقالت إدارة الحي الجامعي، أن هناك أخبار تم ترويجها بمعلومات مغلوطة، نسبها صاحبها لولاية الامن بأكادير، تمت الإشارة فيه ان الشخص المتوفي، ليس بطالب جامعي، في حين أن الهالك بحسب إدارة الحي ، هو طالب جامعي المسمى قيد حياته ” ن. أ” من مواليد 1994 بمدينة العيون، يتابع دراسته بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكادير وتتوفر “هبة بريس” على نسخة من شهادة تسجيله بالمؤسسة الجامعية المذكورة برسم السنة الجامعية الجارية 2023.على عكس ما تم الترويج له إعلاميا انه تنتفي عنه صفة ” طالب”.

ولازالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، تباشر تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوصول الى ملابسات وظروف إنتحار الطالب، علما أن المعاينة الأولية تتبث أن الهالك لم تكن عليه أي اثار او رضوض، مما يسير في اتجاه فرضية الانتحار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0