اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بمراكش لإيقاف شخص عرض حياة مواطنين للخطر

2023-06-13 / 12:56
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هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مراكش لاستعمال سلاحه الوظيفي، صباح اليوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري، وذلك لتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد ضبطت المشتبه فيه متلبسا بتعريض شخصين للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، كما أبدى مقاومة عنيفة باستعمال سكينين، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار ناري أصاب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكّن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الوشيك الناتج عن المشتبه فيه وحجز متحصلات عمليتي السرقة، وكذا السكينين المستخدمين في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن يتم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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