عجلة البطولة تعود للدوران بلقاءات حارقة بقمة و أسفل الترتيب

هبة بريس ـ رياضة

تعود عجلة البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول للدوران بداية من مساء غد الأربعاء بعدما برمجت العصبة الاحترافية المباريات الثمانية للجولة السابعة و العشرين في نفس التوقيت و هو الثامنة ليلا.

و ستشهد هاته الجولة صدامات حارقة بسن أندية قمة و أسفل الترتيب العام، حيث سيستقبل فريق الجيش الملكي المتصدر خصمه أولمبيك خريبكة متذيل الترتيب، فيما سيواجه حسنية أكادير الوصيف المؤقت الوداد الرياضي.

في باقي المباريات، سيواجه اتحاد تواركة خصمه اتحاد طنجة الذي يصارع للبقاء، و سينازل الدفاع الجديدي خصمه المباشر مولودية وجدة لتفادي النزول لكليهما.

كما سيواجه الرجاء الرياضي نهضة بركان، و أولمبيك أسفي سيلعب أمام الفتح الرياضي، بينما يستضيف المغرب التطواني الشباب السالمي، و المواجهة الأخيرة بين شباب المحمدية و المغرب الفاسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0