مغاربة العالم يشرعون في التوافد على الوطن قبيل عيد الأضحى

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأت السيارات المرقمة بترقيم أجنبي تظهر بشكل جلي في شوارع عدد من المدن المغربية خاصة مع انطلاق عملية مرحبا 2023 و اقتراب مناسبة عيد الأضحى.

و توافد في الأيام الماضية عدد من مغاربة أوروبا و بالأخص المقيمين بدول إيطاليا و إسبانيا و فرنسا، الذين يفضلون تزجية عيد الأضحى مع أسرهم و ذويهم بأرض الوطن.

و منذ انطلاق عملية مرحبا، تعكف مختلف المصالح المختصة و في مقدمتها مؤسسة محمد الخامس على توفير كل سبل الراحة للجالية المغربية حتى تمر إجراءات حلولهم بالمغرب في أحسن الظروف.

هذا و قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تساهم في تنفيذ وتنسيق هذه العملية مع باقي المتدخلين، بتشغيل 24 فضاء للاستقبال داخل المغرب وبكل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، لاستقبال ومواكبة أفراد الجالية المقيمين بالخارج.

و لإنجاح هذه العملية، عبأت المؤسسة أكثر من 1400 شخص من أطر المؤسسة ومساعدات اجتماعيات وأطباء وأطر شبه طبية ومتطوعين للاستماع لمتطلبات المغاربة المقيمين بالخارج ومساعدتهم وتقديم الدعم والعون اللازمين لهم.

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