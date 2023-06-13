أمن البيضاء يوقف شخصا ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في حالة سكر متقدمة في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، وتعريض حارسها للضرب والجرح، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وخلال هذا التدخل الأمني، أبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، كما تحصن داخل منزله وحاول تعريض نفسه وسلامة عناصر الشرطة للخطر.

وقد تم توقيف المشتبه فيه وإخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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