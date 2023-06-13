أمن البيضاء يوقف شخصا ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام

2023-06-13 / 12:08
0
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في حالة سكر متقدمة في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، وتعريض حارسها للضرب والجرح، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وخلال هذا التدخل الأمني، أبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، كما تحصن داخل منزله وحاول تعريض نفسه وسلامة عناصر الشرطة للخطر.

وقد تم توقيف المشتبه فيه وإخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العقارب تهاجم مؤسسة تعليمية بقلب مدينة سطات

العقارب تهاجم مؤسسة تعليمية بقلب مدينة سطات

2023-06-13 / 13:29
Photo of أكادير: إدارة الحي الجامعي توضح بخصوص الطالب “المن..تحر “

أكادير: إدارة الحي الجامعي توضح بخصوص الطالب “المن..تحر “

2023-06-13 / 13:20
Photo of الرصاص يلعلع بمراكش لإيقاف شخص عرض حياة مواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بمراكش لإيقاف شخص عرض حياة مواطنين للخطر

2023-06-13 / 12:56
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى السبت بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى السبت بهذه…

2023-06-13 / 12:47
Photo of المغرب – بوركينا فاسو: توقيع مذكرة تفاهم بين محكمتي النقض

المغرب – بوركينا فاسو: توقيع مذكرة تفاهم بين محكمتي…

2023-06-13 / 12:00
Photo of امتحانات البكالوريا.. ضبط 242 متورطا في حالات غش

امتحانات البكالوريا.. ضبط 242 متورطا في حالات غش

2023-06-13 / 11:51
Photo of “التعليم” تعلن عن نتائج الانتقاء الأولي لمنصب مدير ومدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي

“التعليم” تعلن عن نتائج الانتقاء الأولي لمنصب مدير ومدير…

2023-06-13 / 11:20
Photo of جهة الشرق .. أزيد من 500 ألف رأس من الماشية موجهة لعيد الأضحى

جهة الشرق .. أزيد من 500 ألف رأس من…

2023-06-13 / 09:59
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2023-06-13 / 09:05
Photo of العروي .. توقيف شخصين متورطين بترويج المخدرات

العروي .. توقيف شخصين متورطين بترويج المخدرات

2023-06-12 / 23:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق