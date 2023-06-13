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امتحانات البكالوريا.. ضبط 242 متورطا في حالات غش

2023-06-13 / 11:51
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هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر مظاهر الغش خلال الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2022-2023، عن ضبط 242 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم سبعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال ومخالفات مرتبطة بالغش في الامتحانات المدرسية والمشاركة فيها.

وحسب مصدر أمني، فقد تم تنفيذ بعض هذه العمليات الأمنية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 يونيو الجاري، وأسفرت عن ضبط المشتبه فيهم من أجل التلبس بحيازة وترويج أدوات ومعدات اتصال لاسلكية تستعمل لغرض الغش في الامتحانات المدرسية، وتسريب ونشر أسئلة الامتحانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التورط في الغش المقرون باستعمال العنف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وقد مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات الإلكترونية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 177 هاتفا محمولا و148 بطاقة اتصال لاسلكية إلكترونية من نوع “VIP” و93 سماعة، علاوة على حجز 426 بطارية دقيقة و16 حاسوب محمول، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.

وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذ الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة بزجر الغش من جهة، والإسهام في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الجهوية والوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية.

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‫10 تعليقات

  2. على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ان تثبت الكاميرات لمراقبة كل حالة غش داخل فضاء الامتحان ..

  6. رغم كل الجهود المبذولة من طرف الوزارة للقضاء على ظاهرة الغش في الامتحان فهي فاشلة في محاربته ..

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