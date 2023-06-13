وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
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“التعليم” تعلن عن نتائج الانتقاء الأولي لمنصب مدير ومدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي

2023-06-13 / 11:20
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها نشرت نتائج عملية الانتقاء الأولي الخاص بإسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي العمومي برسم سنة 2023.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن نتائج هذه العملية، التي نشرت في الموقع الرسمي www.men.gov.ma، أسفرت عن انتقاء ما مجموعه 210 مترشحة ومترشحا موزعين على سلك التعليم الثانوي الإعدادي: 112 مترشحة ومترشحا، والتعليم الثانوي التأهيلي : 98 مترشحة ومترشحا.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد المشاركات والمشاركين في هذه العملية بلغ 228 مترشحة ومترشحا منهم 113 بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، و 115 بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.

ودعت الوزارة المستفيدات والمستفيدين من الانتقاء الأولي إلى ربط الاتصال فورا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تم انتقاؤهم بها، من خلال الولوج إلى المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بها قصد الاطلاع على الجدولة الزمنية للمقابلات والاجراءات المتعلقة بها، مع ضرورة إدلاء المعنيات والمعنيين بالأمر بجميع الوثائق المطلوبة إلى اللجن المشرفة على هذه المقابلات.

كما أعلنت الوزارة أنها ستفتح باب الطعون ابتداء من تاريخ صدور هذه النتائج، لذا فيتوجب على كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، والتي ستعمل على توجيه جميع الطعون في إرسالية واحدة قبل 20 يونيو 2023 إلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة لدراستها.

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