“ليكيب”: مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق في 2024

2023-06-13 / 10:11
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هبة بريس - وكالات

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن “المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024”.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن “مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025″، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة نادي الباريسي في وقت سابق أمس الاثنين.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن “خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف”.

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