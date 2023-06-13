“ليكيب”: مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق في 2024
هبة بريس - وكالات
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن “المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024”.
وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن “مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025″، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة نادي الباريسي في وقت سابق أمس الاثنين.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن “خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف”.
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10 تعليقات
كيليان امبابي يريد الرحيل الى النادي الملكي ريال مدريد..
امبابي من اللاعبيين الفرنسيين المتألقين..
امبابي مرشح لنيل الكرة الذهبية هاته السنة..
كل التوفيق والنجاح ومسيرة موفقة..
امبابي لاعب نشيط وسريع جدا ..
باريس سان جيرمان لم يبقى فيها سوى امبابي الكل رحل للتعاقد مع أندية أخرى..
مسيرة موفقة امبابي الصديق الوفي لأشرف حكيمي..
لاعب متميز خلوق متواضع من أصول افريقيا يحب كرة القدم بقوة..
امبابي يجب عليه ان يتعاقد مع نادي انجليزي كبير مثل ليفربول او سيتي ..
من سبع المستحيلات ان يجدد امبابي عقده مع باريس سان جيرمان..