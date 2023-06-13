طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، نزول أمطار أو زخات محليا رعدية فوق الأقاليم الجنوبية، وأن تمتد هذه التساقطات المطرية عند نهاية الظهيرة نحو بعض مناطق البلاد، بما في ذلك السواحل الواقعة ما بين تزنيت وطانطان ومرتفعات الأطلس ومناطقه الغربية المجاورة وكذا السفوح الجنوبية-الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.
كما يرتقب تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير خلال الليلة الموالية. عدا ذلك، سيبقى الطقس حارا نوعا ما بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، مع تشكل كتل ضبابية محلية على سهول المحيط الأطلسي.
ومن المرتقب أيضا تناثر الغبار أو الرمال بكل من جنوب البلاد والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالجنوب وبالجنوب-الشرقي للمملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 11 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و 27 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 11 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالمناطق الشمالية والشرقية من البلاد، بينما ستنخفض على العموم بباقي الأرجاء.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
9 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
التسقاطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود والفرشة المائية..
الحمد لله وسبحان الذي يحي الأرض بعد موتها ..
العواصف الرعدية المسحوبة بالبرد والفياضانات تسببت في إتلاف محاصيل زراعية وفواكه موسمية . نسأل الله تعالى اللطف..
الحمد لله على نعمه التي تبشر بالخير والقادم سيكون أفضل..
المغرب سيتخلص من مشكل أزمة الماء ..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية كان لها أثر إيجابي على حقينة السدود..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
اللهم اسقينا غيثا نافعا يارب العالمين..