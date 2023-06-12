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العروي .. توقيف شخصين متورطين بترويج المخدرات

2023-06-12 / 23:17
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة العروي التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، مساء اليوم الإثنين 12 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة والضرب والجرح.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما لكون المذكور الثاني يشكل موضوع مجموعة من مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات الصلبة والضرب والجرح والسرقة، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في سياق نفس القضية عن حجز ما مجموعه 62 غراما من مخدر الكوكايين و 2100 غراما من مخدر الشيرا، 31 قرصا طبيا مخدر نوع نورداز، و15 قرصا نوع زيبريكسيا فضلا عن مبلغ مالي يشتبه انه من عائدات الانشطة المحظورة وسلاحين ابيضين عبارة عن سيفين وخمسة هواتف نقالة وثلاثة موازين إلكرونية دقيقة وسيارة رباعية الدفع وزوجي لوحات ترقيم يشتبه في كونها مزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية بهدف إخضاعهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية وتحديد باقي الامتدادات المفترضة لهذه الانشطة الاجرامية.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف إيقاف المبحوث عنهم ومكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم الماسة بسلامة الاشخاص والممتلكات.

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‫11 تعليقات

  2. مروجي المخدرات ينشطون في الاحياء الشعبية والوسط المدرسي الذي يعد خطيرا على التلاميذ ..

  3. على الشرطة أن تقوم بحملات أمنية مكثفة من أجل إيقاف مروجي المخدرات والسموم..

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