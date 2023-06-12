مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يكشف عن لجنتي تحكيم دورته الرابعة

القسم الفني: هبة بريس

يعود مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي إلى دائرة الأضواء من خلال تنظيم دورته الرابعة، التي ستقام في الفترة ما بين 16 و23 يونيو 2023.

وكشف منظمو المهرجان عن أسماء أعضاء لجنتي تحكيم المسابقتين الرسميتين للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة لدورته الرابعة.

ووقع اختيار اللجنة المنظمة للمهرجان على المخرج التونسي رضا الباهي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ويشارك رضا الباهي في عضوية اللجنة كل من الممثل المغربي مالك أخميس، والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والممثلة التونسية يسرا اللوزي والممثل السوري الفلندي شروان حجي.

أما لجنة مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة فترأسها المخرجة والسيناريست السعودية هناء العمير، ويشاركها الممثل المصري أحمد وفيق والممثلة المغربية حسناء المومني.

يشار إلى أن مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي يقام بشراكة مع مجلس مدينة الدارالبيضاء ومقاطعة المعاريف وبدعم من المركز السينمائي المغربي.

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