رأس الأخضر يفرض على أسود الأطلس التعادل

2023-06-12 / 22:21
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هبة بريس _ رياضة

تعادل المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الرأس الأخضر بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

واعتمد الناخب الوطني وليد الركراكي خلال هذه المباراة على تشكيلة ضمت منير المحمدي وإسماغيل قندوس ونايف أكرد وأشرف حكيمي ونصير مزراوي وعبد الحميد الصابيري وسفيان أمرابط وعمران لوزا وسفيان بوفال وحكيم زياش وعبد الرزاق حمد الله

وخلال الجولة الثانية، منح الركراكي الفرصة للاعبين آخرين على غرار أسامة إدريسي وزكرياء أبوخلال وطريق تيسودالي وجواد الياميق ويوسف النصيري وإلياس الشاعر

وتندرج هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج العام القادم

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‫4 تعليقات

  1. هناك لاعبون مستواهم متذبذب وايقاع بطيء وكثرة الفرص وضياع الاهداف لاتوجد الروح الجماعية والنجاعة الهجومية ،عدة لاعبين ضيعوا ببشاعة مثل وباش واخرون ..الخ

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