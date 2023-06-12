بسبب آلام الأسنان.. تأجيل لقاء بايدن وأمين عام “الناتو”

هبة بريس _ وكالات

يخضع الرئيس الأميركي جو بايدن لعلاج الجذور بعد معاناته من آلام الأسنان، الذي سيمنعه من حضور فعالية رياضية ولقاء أمين عام “الناتو”، الاثنين.

وقال الطبيب الشخصي لبايدن، كيفين أوكونور، في مذكرة أصدرها البيت الأبيض إن بايدن أبلغ عن شعوره بالألم في الناحية اليمنى من الفك السفلي أمس الأحد، مشيرا إلى أن الرئيس كان يعاني من ألم من قناة الجذر في ذلك اليوم، وقد ”تحمل الإجراء (علاج الجذور) جيدا” دون أي مضاعفات.

شعر بايدن صباح اليوم الإثنين، “بمزيد من الانزعاج” في فمه، وهو ما قال أوكونور إنه كان متوقعا.

وسيتولى فريق متخصص من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني باستكمال علاج قناة الجذر للرئيس في البيت الأبيض.

وكان من المقرر أن يشارك بايدن في فعالية رياضية في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، الذي يستضيف أبطال الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات من مختلف الرياضات الرجالية والنسائية موسم 2022-2023.

وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستحضر الاحتفال بدلا من بايدن.

كما كان من المقرر أن يلتقي بايدن في وقت لاحق الاثنين، الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ويقيم حفل استقبال لرؤساء البعثات، قبل إعلان البيت الأبيض عن تأجيله بسبب علاج أسنانه

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