مديرو المؤسسات التعليمية بسطات يتشبثون بمقاطعة استمارات جمعية تاركا

2023-06-12 / 19:55
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس_ الرباط

جدد المكتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع سطات، مقاطعته لكافة الاجراءات المتعلقة بالبحث الميداني لجمعية تاركا (حضور الاجتماعات تعبئة الاستمارات الرقمية والورقية…) لكون التعامل مع هذا البحث لا يدخل في صلب مهام الإدارة التربوية كما وردت بالمرسوم الوزاري 376-02-2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه بتاريخ 17 يوليوز 2002.

وتساءل مكتب الجمعية من خلال بيان له ” توصلت هبة بريس بنسخة منه”، عن جدوى النظم المعلوماتية للوزارة والتي تتيح الاطلاع على كافة المعطيات المطلوبة والمتعلقة بمختلف مجالات التدبير الإداري والتربوي، معلنا أن خروجه هذا جاء ردا على ما استجد في مراسلة للمديرية الإقليمية الأخيرة تحت عدد 1232-22 المؤرخة ب 08 يونيو 2023 في شأن ورشة المسك المعطيات الخاصة بالبحث الميداني لجمعية تاركة.

هذا واعتبر مكتب الجمعية أن إثقال كاهل الإدارة التربوية بمهام إضافية في هذا التوقيت الحساس من السنة الدراسية مجانب للصواب حيث يتم الإعداد للامتحان الموحد الإقليمي وأعمال نهاية الموسم الدراسي والإعداد للموسم الدراسي المقبل وما يتطلب ذلك من مضاعفة الجهود، مثمنا مجهودات رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم وانخراطهم الإيجابي في إنجاح كافة المحطات الإدارية والتربوية للموسم الدراسي الحالي .

كما ساءل مديرو ومديرات المؤسسات التعليمية بالاقليم، المديرية الإقليمية عن مآل التعويضات الجزافية الخاصة بالموسم الدراسي الحالي وكذلك تعويضات رئاسة مراكز الامتحان للموسم ما قبل الماضي، داعين الجميع إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية.

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