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“مكتب المطارات”يعد برنامج لتوجيه وتحسيس وإخبار الحجاج

2023-06-12 / 19:19
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هبة بريس _ الرباط

في إطار عملية الحج لسنة 2023، قام المكتب الوطني للمطارات بإعداد برنامج توعوي مكون من أربع كبسولات مصورة قصيرة بهدف توجيه وإخبار وتحسيس الحجاج.

وأوضح بلاغ للمكتب، أن الأمر يتعلق أساسا بالتحضير للسفر في المنزل، والوصول إلى المطار، والاحتياطات الواجب اتخاذها، والإجراءات الواجب القيام بها، والمواكبة والمساعدة بالمطارات والخدمات المقدمة.

وحسب المكتب، فإن هذه الكبسولات التحسيسية، التي اتخذ لها كعنوان “خدمة ضيوف الرحمان شرف لنا”، تم نشرها بالحسابات الرسمية للمكتب الوطني للمطارات بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن الاطلاع على كل ذلك من خلال روابط هذه الكبسولات على اليوتوب :

• التحضير للسفر في المنزل :

• الإجراءات والمراحل داخل المطار عند الذهاب : https://www.youtube.com/watch?v=zoFnAnn23aU

• مسار الحجاج بالمحطة الجوية 3 لمطار الدارالبيضاء محمد الخامس “مبادرة طريق مكة” : https://www.youtube.com/watch?v=TuWFrwEalVw

• إجراءات الوصول عند العودة من الديار المقدسة : https://www.youtube.com/watch?v=6Ao3uMoRUiw

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‫10 تعليقات

  2. مشكورة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عملها من أجل تبسيط مراحل الحج ..

  10. على الحجاج الإلتزام بتعاليم مكتب المطارات وكذا مرشدي البعثة المغربية للحج لكي تمر مناسك الحج على ما يرام ..

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