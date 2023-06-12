“مكتب المطارات”يعد برنامج لتوجيه وتحسيس وإخبار الحجاج
في إطار عملية الحج لسنة 2023، قام المكتب الوطني للمطارات بإعداد برنامج توعوي مكون من أربع كبسولات مصورة قصيرة بهدف توجيه وإخبار وتحسيس الحجاج.
وأوضح بلاغ للمكتب، أن الأمر يتعلق أساسا بالتحضير للسفر في المنزل، والوصول إلى المطار، والاحتياطات الواجب اتخاذها، والإجراءات الواجب القيام بها، والمواكبة والمساعدة بالمطارات والخدمات المقدمة.
وحسب المكتب، فإن هذه الكبسولات التحسيسية، التي اتخذ لها كعنوان “خدمة ضيوف الرحمان شرف لنا”، تم نشرها بالحسابات الرسمية للمكتب الوطني للمطارات بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويمكن الاطلاع على كل ذلك من خلال روابط هذه الكبسولات على اليوتوب :
• التحضير للسفر في المنزل :
• الإجراءات والمراحل داخل المطار عند الذهاب : https://www.youtube.com/watch?v=zoFnAnn23aU
• مسار الحجاج بالمحطة الجوية 3 لمطار الدارالبيضاء محمد الخامس “مبادرة طريق مكة” : https://www.youtube.com/watch?v=TuWFrwEalVw
• إجراءات الوصول عند العودة من الديار المقدسة : https://www.youtube.com/watch?v=6Ao3uMoRUiw
10 تعليقات
خطوة جميلة لمعرفة كل تفاصيل اداء مناسك الحج ..
مشكورة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عملها من أجل تبسيط مراحل الحج ..
تحية تقدير واحترام لمكتب المطارات على هذا التوجيه لفائدة الحجاج ..
حج مقبول وسعي مبرور إن شاء الله تعالى..
اللهم احفظ حجاجنا الميامن .ومتعهم بالصحة والعافية ..
نسأل الدعاء الصالح لحجاجنا ..
الحجاج كما قال جلالة الملك حفظه الله تعالى هم سفراء للمملكة..
نتمنى لهم السلامة والحفظ ..
فيديوهات كلها في متناول الحاج التي تفسر له كيفية التنظيم والالتزام ..
على الحجاج الإلتزام بتعاليم مكتب المطارات وكذا مرشدي البعثة المغربية للحج لكي تمر مناسك الحج على ما يرام ..