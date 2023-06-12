تشكيلة المنتخب الوطني المغربي أمام الرأس الأخضر

هبة بريس : رياضة

أعلن الناخب الوطني وليد الركراكي عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني المغربي في مباراته الودية ضد الرأس الأخضر، المقررة مساء اليوم الإثنين بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وضمت التشكيلة الأسماء التالية :

المحمدي – حكيمي – مزراوي – أكرد – قندوس – أمرابط – زياش – صابيري – لوزا – بوفال – حمد الله

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