“الداودي” يكشف حقيقة ما دار بينه وبين فوزي لقجع

2023-06-12 / 19:03
8
هبة بريس _ رياضة

نفى جلال الداودي، متوسط ميدان الوداد الرياضي أن يكون فوزي لقجع قد وجه له عتابا أثناء تسلم اللاعب ميداليته من رئيس الجامعة فوزي لقجع.

وكتب الداودي توضيحا على حسابه بالانستغرام، قال فيه: “لفيديو ديال السيد القجع مافيه لا عتاب لا والو، بل بالعكس طالبني نرفع راسي أوكالي c’est pas la fin du monde”.

وأضاف الداودي: “فعلا ماشي نهاية العالم ولاكين حنا كنا باغيين ناخدو اللقب أونفرحو مع الجماهير ديالنا ولكن قدر الله ما شاء فعل.. شكرا لجمهور الوداد على الدعم اللامشروط والسلام عليكم”.

وفي شق آخر ؛ هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بطل أوروبا الأهلي المصري بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي .

ونشر السيتي تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فيها: “تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا.. نراكم في المملكة العربية السعودية”.

وكان الأهلي قد جرد منافسه الوداد من لقبه بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالتعادل معه 1-1 إيابا في الدور النهائي في الدار البيضاء الأحد، بعد الفوز عليه ذهاباً 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي.

وضمن الأهلي التأهل إلى كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل في السعودية خلال الفترة الواقعة بين 12 و22 كانون ديسمبر.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مباراة المغرب الرأس الأخضر .. تشكيلة الأسود

مباراة المغرب الرأس الأخضر .. تشكيلة الأسود

2023-06-12 / 19:31
Photo of تشكيلة المنتخب الوطني المغربي أمام الرأس الأخضر

تشكيلة المنتخب الوطني المغربي أمام الرأس الأخضر

2023-06-12 / 19:02
Photo of فينيسيوس يرتدي رقم قميص “الدون” في الريال

فينيسيوس يرتدي رقم قميص “الدون” في الريال

2023-06-12 / 18:11
Photo of تدابير أمنية اسثتنائية تواكب ودية المغرب و الرأس الأخضر بالرباط

تدابير أمنية اسثتنائية تواكب ودية المغرب و الرأس الأخضر…

2023-06-12 / 16:54
Photo of اللاعب جلال الداودي: “لقجع معاتبنيش.. قالي رفع راسك هادي ماشي نهاية العالم”

اللاعب جلال الداودي: “لقجع معاتبنيش.. قالي رفع راسك هادي…

2023-06-12 / 15:15
Photo of بالفيديو.. الوداد يكتفي بالتعادل أمام الأهلي ويخسر لقب دوري الأبطال

بالفيديو.. الوداد يكتفي بالتعادل أمام الأهلي ويخسر لقب دوري…

2023-06-11 / 22:03
Photo of دخل التاريخ بإحرازه أكبر عدد من ألقاب الغراند سلام ..دجوكوفيتش يفوز ببطولة رولان غاروس

دخل التاريخ بإحرازه أكبر عدد من ألقاب الغراند سلام…

2023-06-11 / 19:26
Photo of حموشي يشرف شخصيا على تتبع بروتوكلات الأمن لتأمين نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والوداد

حموشي يشرف شخصيا على تتبع بروتوكلات الأمن لتأمين نهائي…

2023-06-11 / 19:03
Photo of ترتيبات أمنية لتأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا ( صور )

ترتيبات أمنية لتأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا ( صور…

2023-06-11 / 18:56
Photo of أسود الأطلس” يخوضون آخر حصة تدريبية قبل لقاء الرأس الأخضر

أسود الأطلس” يخوضون آخر حصة تدريبية قبل لقاء الرأس…

2023-06-11 / 15:55

‫8 تعليقات

  5. الوداد كان ضعيف جدا والشرطة حرمت العديد من الجماهير من الدخول لماذا هل هي ضد الفريق

  6. لابد من الاعتماد على مدربينا المحليين لأنهم دوو عزم وكفاءة احسن من الأجانب والوداد فريق كبير يلزمه مدرب كبير دو خبرة ووطنية

  8. ورغم كل ذالك يبقى الوداد الرياضي من أفضل وأقوى الأندية العربية والافريقية..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق