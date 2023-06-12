“الداودي” يكشف حقيقة ما دار بينه وبين فوزي لقجع

هبة بريس _ رياضة

نفى جلال الداودي، متوسط ميدان الوداد الرياضي أن يكون فوزي لقجع قد وجه له عتابا أثناء تسلم اللاعب ميداليته من رئيس الجامعة فوزي لقجع.

وكتب الداودي توضيحا على حسابه بالانستغرام، قال فيه: “لفيديو ديال السيد القجع مافيه لا عتاب لا والو، بل بالعكس طالبني نرفع راسي أوكالي c’est pas la fin du monde”.

وأضاف الداودي: “فعلا ماشي نهاية العالم ولاكين حنا كنا باغيين ناخدو اللقب أونفرحو مع الجماهير ديالنا ولكن قدر الله ما شاء فعل.. شكرا لجمهور الوداد على الدعم اللامشروط والسلام عليكم”.

وفي شق آخر ؛ هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بطل أوروبا الأهلي المصري بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي .

ونشر السيتي تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فيها: “تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا.. نراكم في المملكة العربية السعودية”.

وكان الأهلي قد جرد منافسه الوداد من لقبه بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالتعادل معه 1-1 إيابا في الدور النهائي في الدار البيضاء الأحد، بعد الفوز عليه ذهاباً 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي.

وضمن الأهلي التأهل إلى كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل في السعودية خلال الفترة الواقعة بين 12 و22 كانون ديسمبر.

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