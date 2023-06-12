اقتحام صيدلية نهارا بسطات…الأمن يفك اللغز

هبة بريس_ الرباط

في سابقة هي الأولى من نوعها، تعرضت صيدلية لعملية سطو نهارا باستعمال السلاح الابيض، مما جعل المصالح الأمنية بمدينة سطات تضع مختلف عناصرها في حالة استنفار قصوى، حيث مكنت الأبحاث المعمقة من تحديد هوية المشتبه فيه وهو شاب عشريني تم القاء القبض عليه.

في تفاصيل الواقعة، أوردت مصادر هبة بريس، أن صيدلية بحي مفتاح الخير الذي يقبع غرب المدينة، تعرضت لعملية سطو خلال الأسبوع الماضي بواسطة السلاح الأبيض، جعلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، تكثف من تحرياتها وحملاتها الماراطونية والتي أسفرت عن من ايقاف المشتبه فيه على مستوى حي قطع الشيخ بعد مرور يومين من الواقعة.

وأضافت ذات المصادر، أن عملية التفتيش التي استهدفت منزل الموقوف، مكنت المحققين من حجز ملابس وسكين يعتقد أن الأخير استعملهما خلال عملية التهديد بالسرقة.

هذا وبعد، القيام باجراءات المواجهة بينه وبين الضحية، تمكنت الأخيرة من التعرف عليه، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات تمهيدا لعرضها أمامه.

وكشفت مصادرنا، أن عملية الايقاف جاءت بناءا على ابحاث و تحريات ميدانيةمعمقة باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة مستعينة بكاميرات المراقبة المثبتة بمحيط الواقعة.

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