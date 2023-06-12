أخنوش: رفعنا عدد الطلبة الممنوحين وسنطور عرض السكن الجامعي

هبة بريس - الرباط

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس النواب اليوم، أن الحكومة خلال 2023 رفعت عدد الطلبة الممنوحين إلى 421 ألفا وستباشر تطوير عرض السكن الجامعي.

وأوضح في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم، كيف تم توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية، بحيث ارتفع عدد الطلبة الممنوحين من 385.000 سنة 2021 إلى 401.000 سنة 2022 و421.000 سنة 2023.

وبالنسبة لتطوير عرض السكن الجامعي، أشار أخنوش خلال الجلسة المخصصة لتقديم “الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي ‏والبحث العلمي”، إلى أنه سيتم عبر تسريع استكمال مشاريع التوسعة بعدة مدن جامعية وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا تعبئة مساهمة الجماعات الترابية والأقاليم في إنجاز مشاريع السكن الطلابي، قصد بلوغ 300.000 سرير بحلول سنة 2030.

وأكد أن التوجيهات الملكية شكلت على الدوام، بوصلة واضحة الأهداف لاعتماد حكامة مؤسسية لقضايا التربية والتكوين، عبر دعوة جلالته المتبصرة كافة الفاعلين المعنيين بقطاع التعليم إلى تجويد السياسات والبرامج المعتمدة، وتوفير خدمات ذات جودة لفائدة الشباب، لتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، وضمان الالتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وبالتالي خدمة أهداف التنمية الوطنية.

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