أخنوش: رفعنا عدد الطلبة الممنوحين وسنطور عرض السكن الجامعي

2023-06-12 / 17:18
0
هبة بريس - الرباط

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس النواب اليوم، أن الحكومة خلال 2023 رفعت عدد الطلبة الممنوحين إلى 421 ألفا وستباشر تطوير عرض السكن الجامعي.

وأوضح في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم، كيف تم توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية، بحيث ارتفع عدد الطلبة الممنوحين من 385.000 سنة 2021 إلى 401.000 سنة 2022 و421.000 سنة 2023.

وبالنسبة لتطوير عرض السكن الجامعي، أشار أخنوش خلال الجلسة المخصصة لتقديم “الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي ‏والبحث العلمي”، إلى أنه سيتم عبر تسريع استكمال مشاريع التوسعة بعدة مدن جامعية وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا تعبئة مساهمة الجماعات الترابية والأقاليم في إنجاز مشاريع السكن الطلابي، قصد بلوغ 300.000 سرير بحلول سنة 2030.

وأكد أن التوجيهات الملكية شكلت على الدوام، بوصلة واضحة الأهداف لاعتماد حكامة مؤسسية لقضايا التربية والتكوين، عبر دعوة جلالته المتبصرة كافة الفاعلين المعنيين بقطاع التعليم إلى تجويد السياسات والبرامج المعتمدة، وتوفير خدمات ذات جودة لفائدة الشباب، لتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، وضمان الالتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وبالتالي خدمة أهداف التنمية الوطنية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “مكتب المطارات”يعد برنامج لتوجيه وتحسيس وإخبار الحجاج

“مكتب المطارات”يعد برنامج لتوجيه وتحسيس وإخبار الحجاج

2023-06-12 / 19:19
Photo of اقتحام صيدلية نهارا بسطات…الأمن يفك اللغز

اقتحام صيدلية نهارا بسطات…الأمن يفك اللغز

2023-06-12 / 18:38
Photo of تقرير: 6 من أصل عشرة أطفال يزاولون أشغالا خطيرة

تقرير: 6 من أصل عشرة أطفال يزاولون أشغالا خطيرة

2023-06-12 / 17:43
Photo of أكادير : برلمانيان ومحام أمام غرفة الجنايات في ملف “الخزنة الحديدية”

أكادير : برلمانيان ومحام أمام غرفة الجنايات في ملف…

2023-06-12 / 17:29
Photo of أخنوش: خصصنا ميزانية تفوق 4 مليارات درهم للنهوض بالمدرسة العمومية

أخنوش: خصصنا ميزانية تفوق 4 مليارات درهم للنهوض بالمدرسة…

2023-06-12 / 17:05
Photo of أخنوش: نراهن على جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية

أخنوش: نراهن على جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير…

2023-06-12 / 16:45
Photo of أخنوش: نسعى إلى جعل الجامعة فضاء لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب

أخنوش: نسعى إلى جعل الجامعة فضاء لإنتاج المعرفة وتطوير…

2023-06-12 / 16:32
Photo of حملة للتبرع بالدم بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء

حملة للتبرع بالدم بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء

2023-06-12 / 14:54
Photo of ظهر في فيديو يهدد المارة ب”سكينين”.. أمن أكادير يوقف شخصا

ظهر في فيديو يهدد المارة ب”سكينين”.. أمن أكادير يوقف…

2023-06-12 / 14:28
Photo of وجدة .. تنظيم حفل إطلاق اول موقع إلكتروني حقوقي

وجدة .. تنظيم حفل إطلاق اول موقع إلكتروني حقوقي

2023-06-12 / 13:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق