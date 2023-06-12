أخنوش: خصصنا ميزانية تفوق 4 مليارات درهم للنهوض بالمدرسة العمومية

هبة بريس - الرباط

استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجهودات حكومته للنهوض بجودة المدرسة العمومية.

وذكر أخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الحكومة تباشر تنزيل خارطة الطريق 2021-2026 بميزانية تفوق 4 مليارات درهم، بهدف إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي الخاص بسلك الإجازة في التربية وجعله مسارا للتميز.

ويروم هذا البرنامج، الذي كان موضوع اتفاقية موقعة بين قطاعات المالية والتربية الوطنية والتعليم العالي، تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية وجعلها أكثر جاذبية، ما سيمكن من تسجيل حوالي 20.000 طالب سنويا.

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