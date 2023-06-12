أخنوش: خصصنا ميزانية تفوق 4 مليارات درهم للنهوض بالمدرسة العمومية

2023-06-12 / 17:05
0
هبة بريس - الرباط

استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجهودات حكومته للنهوض بجودة المدرسة العمومية.

وذكر أخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الحكومة تباشر تنزيل خارطة الطريق 2021-2026 بميزانية تفوق 4 مليارات درهم، بهدف إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي الخاص بسلك الإجازة في التربية وجعله مسارا للتميز.

ويروم هذا البرنامج، الذي كان موضوع اتفاقية موقعة بين قطاعات المالية والتربية الوطنية والتعليم العالي، تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية وجعلها أكثر جاذبية، ما سيمكن من تسجيل حوالي 20.000 طالب سنويا.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مديرو المؤسسات التعليمية بسطات يتشبثون بمقاطعة استمارات جمعية تاركا

مديرو المؤسسات التعليمية بسطات يتشبثون بمقاطعة استمارات جمعية تاركا

2023-06-12 / 19:55
Photo of “مكتب المطارات”يعد برنامج لتوجيه وتحسيس وإخبار الحجاج

“مكتب المطارات”يعد برنامج لتوجيه وتحسيس وإخبار الحجاج

2023-06-12 / 19:19
Photo of اقتحام صيدلية نهارا بسطات…الأمن يفك اللغز

اقتحام صيدلية نهارا بسطات…الأمن يفك اللغز

2023-06-12 / 18:38
Photo of تقرير: 6 من أصل عشرة أطفال يزاولون أشغالا خطيرة

تقرير: 6 من أصل عشرة أطفال يزاولون أشغالا خطيرة

2023-06-12 / 17:43
Photo of أكادير : برلمانيان ومحام أمام غرفة الجنايات في ملف “الخزنة الحديدية”

أكادير : برلمانيان ومحام أمام غرفة الجنايات في ملف…

2023-06-12 / 17:29
Photo of أخنوش: رفعنا عدد الطلبة الممنوحين وسنطور عرض السكن الجامعي

أخنوش: رفعنا عدد الطلبة الممنوحين وسنطور عرض السكن الجامعي

2023-06-12 / 17:18
Photo of أخنوش: نراهن على جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية

أخنوش: نراهن على جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير…

2023-06-12 / 16:45
Photo of أخنوش: نسعى إلى جعل الجامعة فضاء لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب

أخنوش: نسعى إلى جعل الجامعة فضاء لإنتاج المعرفة وتطوير…

2023-06-12 / 16:32
Photo of حملة للتبرع بالدم بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء

حملة للتبرع بالدم بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء

2023-06-12 / 14:54
Photo of ظهر في فيديو يهدد المارة ب”سكينين”.. أمن أكادير يوقف شخصا

ظهر في فيديو يهدد المارة ب”سكينين”.. أمن أكادير يوقف…

2023-06-12 / 14:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق