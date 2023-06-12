أخنوش: نراهن على جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية

هبة بريس - الرباط

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن الحكومة تراهن على “جيل جديد من طلبة ‏الدكتوراه بمعايير دولية قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في مجالات ‏ذات أولوية وطنية”.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين ‏‏1.000 طالب دكتور مدرب سنويا، ما سيمكن من توفير مشتل ‏للكفاءات قادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين التي ستعرف ‏خلال السنوات القادمة نسبا مهمة من الإحالة على التقاعد”.‏

وتأسيسا لهذه الرؤية، يضيف رئيس الحكومة، “سيتم على صعيد آخر ‏إطلاق‎ ‎أجرأة هذا الإصلاح فقد تمت، في مرحلة أولى، إعادة النظر في ‏التنظيم البيداغوجي لسلك الإجازة واعتماد عدة مستجدات من شأنها ‏أن تحدث قفزة نوعية من حيث جودة التعلمات وأداء المنظومة ككل”.‏

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