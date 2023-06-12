أخنوش: نراهن على جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية
هبة بريس - الرباط
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن الحكومة تراهن على “جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في مجالات ذات أولوية وطنية”.
وذكر أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين 1.000 طالب دكتور مدرب سنويا، ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات قادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين التي ستعرف خلال السنوات القادمة نسبا مهمة من الإحالة على التقاعد”.
وتأسيسا لهذه الرؤية، يضيف رئيس الحكومة، “سيتم على صعيد آخر إطلاق أجرأة هذا الإصلاح فقد تمت، في مرحلة أولى، إعادة النظر في التنظيم البيداغوجي لسلك الإجازة واعتماد عدة مستجدات من شأنها أن تحدث قفزة نوعية من حيث جودة التعلمات وأداء المنظومة ككل”.
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