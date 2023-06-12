أخنوش: نسعى إلى جعل الجامعة فضاء لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب
هبة بريس - الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن النموذج البيداغوجي الجامعي الجديد، يروم الارتقاء بنظام LMD المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه.
وذكر أخنوش في كلمته بجلسة للأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع “الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تسعى لجعل “الجامعة ليست فقط فضاء لإعداد خريجين من أجل سوق الشغل، إنما الفضاء الأساسي لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب”.
وأبرز أخنوش، أن حكومته ستعمل على تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي؛ وإدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية؛ إضافة إلى تطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
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11 تعليقات
Bla bla bla على أرض الواقع مجرد وعود كاذبة كما تلك في الحملة الانتخابية….الجامعة اصبحت مرتعا للفساد…طنجة مثلا اذا اردت الماستر عليك…و اذا اردت الدكتورة..الكل يعلم و انتم لا تريدون ان تعلموا ..عندما ينخر الفساد الجامعة فرحمة الله على الوطن!!
من الذي يتحمل مسؤولية فشل التعليم في المغرب ؟؟! السؤال يبقى مطروحة دون إجابة..
الجامعة المغربية ليس لها آفاق مستقبلية كبيرة بغض النظر عن المكتب الوطني لإنعاش التشغيل والكفاءات الذي يعطي فرص وحضوض الدخول الى سوق الشغل..
هذه الجامعات لم تقدم للمجتمع إلا العاطلين فكريا وعقليا لم تقدم للمجتمع إلا الموظفون المكبلون عقليا وفطريا ليس لهم أي دور لا في التقدم و لا في الرقي والإزدهار…
مايقوم به نظام التعليم في مجتمعنا للأسف يأتي بعقول فارغة فيملئها نتيجة للتراكم ماأكل عليه الدهر وشرب وتجاوزها العصر والوعي الإنساني وهذا ماينعكس على مجتمعنا بحيث نصنف دائما مجتمعات متخلفة ومجتمعات العالم الثالت…
للأسف الشديد الجامعة المغربية افاقها اصبحت محدودة ونتمنى من الدولة توسيع رقعتها في سوق الشغل..
الجامعة المغربية تعطي المنهجية والطلاب يعيدون المهضوم ليس هناك تكوين محض..
يجب إعادة النظر في التعليم بكل مستوياته بحيث يحتل المراتب متؤخرة ..
تحية تقدير واحترام للسيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش الذي اعطى اهتمام كبير للجامعة المغربية ومؤهلاتها ..
على الطلاب الجامعيين البحث والاجتهاد أكثر في شعار : المعرفة من أجل المعرفة ..
نتمنى ان يكون إصلاح التعليم يتناسب ويتطابق مع سوق الشغل ..