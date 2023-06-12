أخنوش: نسعى إلى جعل الجامعة فضاء لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن النموذج البيداغوجي الجامعي ‏الجديد، يروم الارتقاء بنظام ‏LMD‏ المتعلق بالإجازة والماستر ‏والدكتوراه.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة للأسئلة الشفهية ‏الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع “الاستراتيجية ‏الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تسعى لجعل “الجامعة ليست فقط فضاء لإعداد ‏خريجين من أجل سوق الشغل، إنما الفضاء الأساسي لإنتاج المعرفة ‏وتطوير مهارات الشباب”.‏

وأبرز أخنوش، أن ‏حكومته ستعمل على‎ ‎تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات ‏أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي؛ ‏وإدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية؛ إضافة إلى تطوير ‏إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي ‏والاجتماعي.‏

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