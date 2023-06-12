تدابير أمنية اسثتنائية تواكب ودية المغرب و الرأس الأخضر بالرباط

2023-06-12 / 16:54
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هبة بريس ـ رياضة 

يحتضن مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط مساء اليوم الاثنين المباراة الودية التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الرأس الأخضر.

و لتأمين هذا الحدث الرياضي المهم، و الذي سيستقطب الآلاف من عشاق المنتخب المغربي، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني خطة محكمة حتى يمر اللقاء في أفضل الأجواء.

و انتشر العشرات من عناصر الأمن بجنبات مجمع الأمير مولاي عبد الله و بالطرقات المؤدية له، و كذا بالمحاور الطرقية و مداخب المدينة لتأمين انسيابية حركة المرور و تدفقها بشكل سلس.

كما عززت ولاية أمن الرباط حضور عناصرها بالملعب و فضاءاته و البوابات للسماح للجماهير بولوج الملعب في ظروف مريحة و هو ما استحسنته الجماهير التي شرعت في التدفق على محيط الملعب ساعات قبل اللقاء.

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