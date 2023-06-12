أخنوش: الشراكة بين الجامعة والمقاولة حلقة محورية للإنعاش الاقتصادي للبلاد

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الشراكة بين الجامعة والمقاولة تشكل حلقة محورية ضمن مسلسل الانعاش الاقتصادي للبلاد.

وذكر أخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن الحكومة تسعى إلى تدليل الصعوبات التي تعترض ولوجية سوق الشغل من خلال توفير الاطر والكفاءات المتخصصة لدفع تنافسية القطاعات الانتاجية والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة، إلى إحداث مسالك جديدة وبرامج للتكوين في قطاع الصناعة والانتقال الرقمي والعمل الاجتماعي.

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