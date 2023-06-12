جث.ة داخل الحي الجامعي تستنفر أمن أكادير

2023-06-12 / 15:37
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هبة بريس

علم لدى ولاية أمن أكادير، أن عناصر الدائرة الأمنية الخامسة مصحوبة بتقني مسرح الجريمة، باشروا، مساء يوم أمس الأحد، إجراءات معاينة جثة شخص تم العثور عليها داخل أحد أجنحة الحي الجامعي الكائن بحي الداخلة بالمدينة.

وحسب المعاينات الأولية المنجزة، فقد تم العثور على جثة الهالك معلقة بحبل في وضعية يشتبه في كونها ناتجة عن انتحار، كما تمت معاينة دخول الجثة في بداية التحلل دون أن تظهر عليها أية علامات أو آثار بارزة للعنف.

وقد مكنت عمليات التشخيص التقني من تحديد هوية الهالك، البالغ من العمر 29 سنة، والذي تم إيداع جثته بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، بينما ينصب البحث القضائي حاليا على تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث، وكشف أسباب وجود المعني بالأمر داخل مرافق الحي الجامعي، رغم انتفاء صفته الطلابية.

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‫5 تعليقات

  1. ان لله وان اليه راجعون ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم رحمه الله تعالى وغفر له ولنا معه

  3. الرحمة والمغفرة والعتق من النار لي من ماتو ولي من هم علا قيد الحياة ارحمنا برحمتك يارب العالمين واسترنا بسترك ياستار

  4. اللهم نسالك حسن الخاتمة ولاتجعلنا من القانطين وجعلنا من عبادك الصالحين الشاكرين الحامدين يارب العالمين

  5. ياربي السلامة آش إيسال راسو مكينش شي حاجا تستاهل الواحد ايدير عليها هادشي الله يلطف بنا حقا الله عالم بيه نطلب من الله يسمحليه او لينا امعاه

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