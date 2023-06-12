حملة للتبرع بالدم بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء

هبة بريس - الدار البيضاء

بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، ينظم المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالتعاون مع المركز الجهوي لتحاقن الدمبالدار البيضاء حملة للتبرع بالدم من 12 إلى 16 يونيو 2023 بمستشفى ابن رشد، تحت شعار “قطرات الدم، قطرات الحياة”. يعكس هذا الشعار أهمية الدم كمورد حيوي للحفاظ على الحياة وضرورة توفر مخزون الدم لمعالجة الحالات الطارئة والجراحية وبعض الأمراض الخطيرة.

وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد من أطقم طبية وتمريضية وادارية وتقنية على التبرع بالدم قصد المساهمة في تعزيز مخزون الدم لدى المركز الجهوي لتحاقن الدم حتى يتمكن من تلبية الطلب المتزايد لاسيما في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في حوادث السير….

كما أن هذه الحملة تمنح فرصة للأفراد الراغبين في التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة للمرضى المحتاجين، لاسيما أن أطقم مستشفيات المركز يعايشون يوميا الحاجة إلى هذه المادة الحيوية بمختلف المصالح الاستشفائية كالمستعجلات ومصالح الجراحة وبعض أمراض الدم…

ويأمل منظمو هذه الحملة، أن تحقق الأهداف المنشودة منها، وأن يتم توفير عدد كبير من أكياس الدم التي يحتاجها المصابون والمرضى في مختلف المستشفيات والمصالح الاستشفائية بجهة الدار البيضاء-سطات. كما أن هذه الحملة ستخلف صدىً طيبا لدى جميع الأفراد وتعطي المثال لباقي شرائح المجتمع للانخراط بدورهم في عملية التبرع بالدم بشكل منتظم.

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