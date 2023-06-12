ظهر في فيديو يهدد المارة ب”سكينين”.. أمن أكادير يوقف شخصا

2023-06-12 / 14:28
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هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن أكادير مع مقاطع فيديو تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري، صباح اليوم الإثنين 12 يونيو الجاري، توثق لتدخل عناصر الشرطة لتوقيف شخص يحوز سكينين في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الأشرطة أن الأمر يتعلق بتدخل باشرته عناصر أمنية تابعة لمجموعة حفظ النظام كانت تؤمن التغطية الأمنية الثابتة بحي “أسايس” بمنطقة تيكيوين، صباح يوم الأحد 04 يونيو الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص كان في حالة غير طبيعية ويهدد سلامة المواطنين بواسطة السلاح الأبيض.

وتشير المعطيات المرتبطة بهذه القضية، أن عناصر الشرطة تمكنت من توقيف المشتبه فيه، بعدما رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر أحد عناصر الدورية لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه، وذلك قبل أن يسفر التدخل الأمني عن توقيفه وحجز السلاحين الأبيضين المستخدمين في التهديد.

وقد تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الجروح الدامية التي كان يحملها، ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه أمامها بمجرد انتهاء البحث.

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‫2 تعليقات

  1. يجب محاربة المخدرات بحال هدا فكل مكان كاين البرلمان خاصهم وضع قانون لمساعدة الشباب الضائع و توقيف المافيات التي تتاجر في المخدرات فالمواطن هو الأول في خطر

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