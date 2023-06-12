تازة.. العثور على جث.ة شخص متحللة داخل حوض مائي

ع محياوي _ هبة بريس

تم العثور يوم أمس الأحد على جثة شخص عالقة وسط حوض مائي مخصص للسقي داخل ضيعة فلاحية بدوار العطشان بالجماعة الترابية أيت سغروشن بإقليم تازة.

و حسب مصادر ” هبة بريس ” أن بعض المارين من دوار العطشان، اكتشفوا الجثة بمحاداة الحوض المائي.

و فور علمهم بالواقعة حلت على الفور السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، إلى عين المكان للقيام بالمتعين، حيث جرى نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات قصد عرضها على التشريح الطبي لفائدة البحث بتعليمات النيابة المختصة للكشف عن ظروف و ملابسات هذه الوفاة.

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